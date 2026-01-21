Milano 14:24
44.121 -1,32%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 14:24
10.111 -0,15%
Francoforte 14:24
24.362 -1,38%

Londra: rosso per Rolls-Royce Holdings

Pressione sul produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che tratta con una perdita del 2,62%.
