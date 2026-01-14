Milano 14:07
Londra: scambi negativi per Melrose Industries

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che presenta una flessione dell'1,89%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Melrose Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,19%, rispetto a +0,44% del principale indice della Borsa di Londra).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6,439 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6,282. L'equilibrata forza rialzista di Melrose Industries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,596.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
