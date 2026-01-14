Milano 14:06
45.662 +0,30%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:06
10.173 +0,35%
Francoforte 14:06
25.312 -0,43%

Londra: rosso per easyJet

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Londra: rosso per easyJet
Si muove verso il basso la compagnia aerea low cost inglese, con una flessione del 2,06%.
Condividi
```