Madrid: movimento negativo per Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Ibex 35

Indra

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,57% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve dell'è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,95. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41,27.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)