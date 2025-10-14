Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:16
24.620 -0,53%
Dow Jones 18:16
46.225 +0,34%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Madrid: movimento negativo per Indra

Migliori e peggiori
Madrid: movimento negativo per Indra
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che presenta una flessione del 2,57% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,95. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```