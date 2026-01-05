Milano 15:03
Madrid: si muove a passi da gigante Indra

(Teleborsa) - Protagonista la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,44%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Indra rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 52,52 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 50,62. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
