Madrid: si muove a passi da gigante Indra

(Teleborsa) - Protagonista la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,44%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Indra
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 52,52 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 50,62. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)