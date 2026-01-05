Madrid: si muove a passi da gigante Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

(Teleborsa) - Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,44%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico dell'è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 52,52 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 50,62. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54,42.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)