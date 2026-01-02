Madrid: andamento sostenuto per Indra

(Teleborsa) - Bene la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, con un rialzo del 2,55%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50,36 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,82. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 51,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)