Madrid: andamento sostenuto per Indra

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,55%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, l'è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50,36 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,82. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 51,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)