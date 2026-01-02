Milano 11:42
Madrid: andamento sostenuto per Indra
(Teleborsa) - Bene la multinazionale spagnola operante nel settore IT, con un rialzo del 2,55%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50,36 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,82. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 51,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
