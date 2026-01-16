Milano 11:30
45.732 -0,26%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 11:30
10.246 +0,07%
Francoforte 11:30
25.322 -0,12%

Madrid: al centro degli acquisti Indra

(Teleborsa) - Rialzo per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,84%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 61,62 Euro. Primo supporto visto a 58,97. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 57,28.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
