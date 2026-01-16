Madrid: al centro degli acquisti Indra

(Teleborsa) - Rialzo per la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,84%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 61,62 Euro. Primo supporto visto a 58,97. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 57,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)