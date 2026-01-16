Madrid: al centro degli acquisti Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Ibex 35

Indra

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

(Teleborsa) - Rialzo per la, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,84%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 61,62 Euro. Primo supporto visto a 58,97. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 57,28.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)