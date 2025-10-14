Milano 14-ott
New York: andamento negativo per CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Sottotono il leader mondiale di sicurezza informatica, che passa di mano con un calo del 3,23%.

Il trend di CrowdStrike Holdings mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di breve periodo di CrowdStrike Holdings sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 499,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 486,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 512,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
