Milano 23-dic
0 0,00%
Nasdaq 17:24
25.629 +0,16%
Dow Jones 17:24
48.680 +0,49%
Londra 13:35
9.871 -0,19%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

New York: andamento sostenuto per PDD Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Apprezzabile rialzo per la società di commercio globale, in guadagno dell'1,96% sui valori precedenti.
