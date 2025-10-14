New York: andamento rialzista per AirBnb

(Teleborsa) - Scambia in profit il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi
, che lievita del 3,47%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di AirBnb
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di AirBnb
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 119,4 USD con area di resistenza individuata a quota 124,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 115,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)