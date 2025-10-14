Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:17
24.629 -0,49%
Dow Jones 18:17
46.224 +0,34%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

New York: andamento sostenuto per Atlassian

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di software australiana, che tratta in utile del 2,59% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Atlassian rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Atlassian rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 155,3 USD, mentre i supporti sono stimati a 149,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 161,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
