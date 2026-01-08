New York: in perdita Atlassian

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di software australiana
, che soffre con un calo del 6,13%.
La tendenza ad una settimana di Atlassian
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Atlassian
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 157 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 147,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 166,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)