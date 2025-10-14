New York: positiva la giornata per HP

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di computer e stampanti
, con una variazione percentuale del 3,58%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a HP
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di HP
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 28,68 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 29,66, mentre il primo supporto è stimato a 27,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)