Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:20
24.657 -0,38%
Dow Jones 18:20
46.255 +0,41%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

New York: scambi in positivo per AirBnb

Migliori e peggiori, In breve
Seduta vivace oggi per il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,47%.
