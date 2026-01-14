Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 17:56
25.298 -1,72%
Dow Jones 17:56
48.867 -0,66%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

AirBnb in discesa a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi, che mostra un -5,05%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AirBnb, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di AirBnb classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 137,5 USD e primo supporto individuato a 130,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 144,2.

