AirBnb in discesa a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi
, che mostra un -5,05%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AirBnb
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di AirBnb
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 137,5 USD e primo supporto individuato a 130,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 144,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)