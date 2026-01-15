Milano 14-gen
Chiusura contrastata a Wall Street, in difficoltà il settore tech

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 49.150 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l'S&P-500, che chiude a 6.927 punti.

In rosso il Nasdaq 100 (-1,07%); sulla stessa linea, in discesa l'S&P 100 (-0,75%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+2,26%), beni di consumo per l'ufficio (+1,18%) e utilities (+0,74%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo secondari (-1,75%), informatica (-1,45%) e telecomunicazioni (-0,55%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Merck (+2,54%), Johnson & Johnson (+2,29%), Verizon Communication (+2,10%) e Chevron (+2,06%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amazon, che ha chiuso a -2,43%.

Sotto pressione Microsoft, con un forte ribasso del 2,40%.

Piccola perdita per Nvidia, che scambia con un -1,44%.

Tentenna Cisco Systems, che cede l'1,40%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano MicroStrategy Incorporated (+3,66%), Kraft Heinz (+3,53%), CoStar (+3,32%) e Intel (+3,05%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su AppLovin, che ha archiviato la seduta a -7,61%.

In perdita Intuit, che scende del 6,39%.

Pesante Shopify, che segna una discesa di ben -5,93 punti percentuali.

Seduta negativa per AirBnb, che scende del 5,20%.
