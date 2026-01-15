Chiusura contrastata a Wall Street, in difficoltà il settore tech

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 49.150 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che chiude a 6.927 punti.In rosso il(-1,07%); sulla stessa linea, in discesa l'(-0,75%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,26%),(+1,18%) e(+0,74%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,75%),(-1,45%) e(-0,55%).Al top tra i(+2,54%),(+2,29%),(+2,10%) e(+2,06%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,43%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,40%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,44%.Tentenna, che cede l'1,40%.Al top tra i, si posizionano(+3,66%),(+3,53%),(+3,32%) e(+3,05%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,61%.In perdita, che scende del 6,39%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,93 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 5,20%.