Chiusura contrastata a Wall Street, in difficoltà il settore tech

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 49.150 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l'S&P-500
, che chiude a 6.927 punti.
In rosso il Nasdaq 100
(-1,07%); sulla stessa linea, in discesa l'S&P 100
(-0,75%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia
(+2,26%), beni di consumo per l'ufficio
(+1,18%) e utilities
(+0,74%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo secondari
(-1,75%), informatica
(-1,45%) e telecomunicazioni
(-0,55%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Merck
(+2,54%), Johnson & Johnson
(+2,29%), Verizon Communication
(+2,10%) e Chevron
(+2,06%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amazon
, che ha chiuso a -2,43%.
Sotto pressione Microsoft
, con un forte ribasso del 2,40%.
Piccola perdita per Nvidia
, che scambia con un -1,44%.
Tentenna Cisco Systems
, che cede l'1,40%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano MicroStrategy Incorporated
(+3,66%), Kraft Heinz
(+3,53%), CoStar
(+3,32%) e Intel
(+3,05%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su AppLovin
, che ha archiviato la seduta a -7,61%.
In perdita Intuit
, che scende del 6,39%.
Pesante Shopify
, che segna una discesa di ben -5,93 punti percentuali.
Seduta negativa per AirBnb
, che scende del 5,20%.