New York: si concentrano le vendite su Salesforce

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che tratta con una perdita dell'1,89%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Dow Jones. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Tecnicamente, Salesforce è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 247,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 240,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 255,2.

