New York: si concentrano le vendite su Salesforce

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che tratta con una perdita dell'1,89%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Dow Jones
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Tecnicamente, Salesforce
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 247,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 240,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 255,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)