New York: rosso per Salesforce

fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti

Dow Jones

Salesforce

indice americano

Salesforce

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,41%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 232,2 USD. Supporto stimato a 225,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 239.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)