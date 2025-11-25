New York: andamento sostenuto per Salesforce

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che guadagna bene, con una variazione del 2,09%.
La tendenza ad una settimana di Salesforce
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Salesforce
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 227,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 233,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 224,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)