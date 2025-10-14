Parigi: scambi negativi per Renault

(Teleborsa) - Rosso per la casa automobilistica francese
, che sta segnando un calo del 2,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renault
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Renault
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 33,4 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 34,11. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 33,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)