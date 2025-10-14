Milano 17:35
Parigi: scambi negativi per Renault

(Teleborsa) - Rosso per la casa automobilistica francese, che sta segnando un calo del 2,07%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renault, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Renault segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 33,4 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 34,11. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 33,15.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
