Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:22
24.693 -0,23%
Dow Jones 18:22
46.313 +0,53%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Parigi: si concentrano le vendite su Teleperformance

Seduta in ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che mostra un decremento del 2,48%.
