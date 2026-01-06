Milano 14:51
45.999 +0,33%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:51
10.112 +1,08%
Francoforte 14:51
24.939 +0,28%

Parigi: calo per Teleperformance

Migliori e peggiori
Parigi: calo per Teleperformance
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Teleperformance subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico di Teleperformance è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 63,49 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 61,63. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 65,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
