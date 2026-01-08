Milano 14:06
Parigi: giornata depressa per Teleperformance

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che passa di mano con un calo del 2,06%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Teleperformance rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 63,85 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 62,23. L'equilibrata forza rialzista di Teleperformance è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 65,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
