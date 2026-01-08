Milano 14:07
45.422 -0,30%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:07
10.016 -0,32%
Francoforte 14:07
25.037 -0,34%

Parigi: rosso per Teleperformance

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Teleperformance
Seduta in ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che mostra un decremento del 2,93%.
Condividi
```