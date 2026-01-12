Milano 17:35
Parigi: andamento negativo per Teleperformance

(Teleborsa) - Pressione su il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che tratta con una perdita del 2,56%.

Lo scenario su base settimanale di Teleperformance rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Teleperformance. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 62,29 Euro. Primo supporto visto a 60,27. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 59,57.

