Parigi: andamento negativo per Teleperformance

(Teleborsa) - Pressione su il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, che tratta con una perdita del 2,56%.
Lo scenario su base settimanale di Teleperformance
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Teleperformance
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 62,29 Euro. Primo supporto visto a 60,27. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 59,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)