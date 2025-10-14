Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:25
24.675 -0,30%
Dow Jones 18:25
46.288 +0,48%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Piazza Affari: rosso per STMicroelectronics

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che presenta una flessione del 2,38% sui valori precedenti.

Il trend di STMicroelectronics mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, il produttore di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,98. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```