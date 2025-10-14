Piazza Affari: rosso per STMicroelectronics

azienda italo-francese di semiconduttori

STMicroelectronics

FTSE MIB

produttore di chip

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 2,38% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,98. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,96.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)