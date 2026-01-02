Milano 14:04
45.226 +0,63%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 14:05
9.974 +0,43%
Francoforte 14:04
24.568 +0,32%

Piazza Affari: ingrana la marcia STMicroelectronics

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda italo-francese di semiconduttori, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,78%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a STMicroelectronics rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, il produttore di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
