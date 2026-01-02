Piazza Affari: ingrana la marcia STMicroelectronics

azienda italo-francese di semiconduttori

FTSE MIB

STMicroelectronics

produttore di chip

(Teleborsa) - Protagonista l', che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,78%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)