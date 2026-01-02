Milano
14:05
45.228
+0,63%
Nasdaq
31-dic
25.250
0,00%
Dow Jones
31-dic
48.063
0,00%
Londra
14:05
9.974
+0,43%
Francoforte
14:05
24.570
+0,33%
Venerdì 2 Gennaio 2026, ore 14.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: seduta euforica per STMicroelectronics
Piazza Affari: seduta euforica per STMicroelectronics
Migliori e peggiori
,
In breve
02 gennaio 2026 - 12.30
Brillante rialzo per l'
azienda italo-francese di semiconduttori
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,78%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: seduta euforica per STMicroelectronics
Piazza Affari: andamento negativo per STMicroelectronics
Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics
Piazza Affari: risultato positivo per STMicroelectronics
Titoli e Indici
Stmicroelectronics
+4,58%
Altre notizie
Piazza Affari: ingrana la marcia STMicroelectronics
Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics
Piazza Affari: si concentrano le vendite su STMicroelectronics
Piazza Affari: seduta euforica per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics
In evidenza STMicroelectronics sul listino di Piazza Affari
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto