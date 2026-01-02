Milano 14:05
45.228 +0,63%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 14:05
9.974 +0,43%
Francoforte 14:05
24.570 +0,33%

Piazza Affari: seduta euforica per STMicroelectronics

Brillante rialzo per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,78%.
