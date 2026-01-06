Milano 14:53
46.011 +0,36%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:53
10.112 +1,07%
Francoforte 14:53
24.941 +0,29%

Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda italo-francese di semiconduttori, che lievita del 2,65%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di STMicroelectronics sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 24,54 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 24,08. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 24,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```