Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda italo-francese di semiconduttori
, che lievita del 2,65%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di STMicroelectronics
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 24,54 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 24,08. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 24,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)