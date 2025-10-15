Anfia: per autocarri, veicoli trainati e autobus settembre a segno più

(Teleborsa) - Nel mese di settembre gli autocarri recuperano con un rialzo a doppia cifra, mentre i veicoli trainati e gli autobus proseguono il trend positivo di agosto.
Lo
rileva Anfia sottolineando che nonostante la ripresa, autocarri e autobus chiudono il cumulato dei primi nove mesi dell’anno ancora con il segno meno.
"Auspichiamo si concretizzi presto l’annuncio, risalente ormai allo scorso aprile, di un nuovo fondo pluriennale per il rinnovo del parco circolante dell’autotrasporto
. Inoltre è cruciale che le risorse disponibili per l’anno in corso non vengano differite al 2026, penalizzando ulteriormente il mercato degli autocarri", si legge nel comunicato ufficiale.