UNRAE: mercato veicoli industriali +4,0% a gennaio, stabili i veicoli pesanti

(Teleborsa) - Nel mese di gennaio,Il segmento dei veicoli pesanti, con massa pari o superiore a 16 t, risulta sostanzialmente stabile, segnando il -0,3% su base mensile. Decisamente positivo il risultato dei veicoli con massa compresa tra 6,01 e 15,99 t, che fanno registrare un incremento del 30%. Ancora più marcata la crescita dei veicoli leggeri fino a 6 t, in aumento dell’80,4%, trainata dalle immatricolazioni di modelli di veicoli commerciali leggeri a trazione alternativa che, per via del maggiore peso, superano la soglia delle 3,5 t.Lo rileva ilche – sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha effettuato una stima delrinnovo del parco e stimolare la competitività dell’autotrasporto in un’ottica di sostenibilità, UNRAE ribadisce da tempo la necessità di un insieme coordinato di condizioni abilitanti. Risultano fondamentali strumenti incentivanti e fiscali stabili, semplificazioni normative, nonché agevolazioni all’utilizzo dei mezzi di nuova generazione”, commenta il Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE,“A tale riguardo, valutiamo positivamente l’istituzione del Fondo pluriennale promosso dal MIT quale segnale concreto a sostegno della modernizzazione del settore e apprezziamo il dialogo costruttivo avviato con il Ministero., aggiunge Dattoli.Parallelamente, assume particolare rilevanza la revisione normativa attualmente in corso a Bruxelles nell’ambito de, destinata a incidere anche sugli standard emissivi e sugli strumenti di supporto alla transizione tecnologica dei veicoli pesanti.“La transizione verso mezzi più efficienti e a basse o zero emissioni richiede un approccio pragmatico e sistemico, a partire dalla definizione di obiettivi regolatori chiari e di sostegni calibrati sulle reali esigenze delle imprese. Ciò risulta ancora più necessario alla luce degli elevati costi di investimento, della ancora limitataa”, conclude Dattoli.