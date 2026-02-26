Milano 15:17
Ford richiama 4,4 milioni di pick-up e SUV per un difetto al sistema di illuminazione

(Teleborsa) - Ford Motor Company ritirerà quasi 4,4 milioni di veicoli, tra cui alcuni dei suoi pick-up Serie F più venduti e popolari SUV.

Il richiamo riguarda un problema di software che potrebbe causare la perdita di comunicazione e il malfunzionamento dei fanali posteriori e degli indicatori di direzione dei rimorchi trainati dai veicoli interessati, aumentando il rischio di incidenti, ha affermato la National Highway Traffic Safety Administration in un avviso sul richiamo pubblicato giovedì.

La casa automobilistica prevede di rilasciare un aggiornamento software over-the-air per risolvere il problema, oppure gli automobilisti potranno portare i loro veicoli in concessionaria per la riparazione gratuita.

Il problema riguarda alcuni dei prodotti chiave di Ford, tra cui alcuni pick-up F-150 dei modelli dal 2021 al 2026, nonché i SUV Expedition e i pick-up Ranger e Maverick. Ford è stata la casa automobilistica più richiamata in America nel 2025.
