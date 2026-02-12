Iveco, Persson: nessuna guidance viste operazioni straordinarie, precedono secondo timeline

(Teleborsa) - "Il 2025 è stato un anno molto impegnativo
sia per il calo del mercato europeo sia i ritardi nel ramp-up della produzione di autobus, ma sono molto orgoglioso del team per la capacità di portare a termine due transazioni eccezionali complesse". Lo ha detto Olof Persson, Chief Executive Officer
di Iveco Group
, nella call sui risultati dell'esercizio 2025
. Nessuna domanda da parte degli analisti, con la società che sta portando avanti la cessione del business Difesa a Leonardo
prima di essere oggetto di un'OPA con finalità delisting da parte dell'indiana Tata.
"Non diamo nessuna guidance sul 2026
viste le operazioni straordinarie in corso, che sono entrambe sulla buona strada per essere completate secondo la timeline annunciata", ha aggiunto.
Persson ha sottolineato che "il free cash flow del quarto trimestre è stato impattato negativamente dal livello eccezionalmente alto delle scorte
della divisione Bus, a causa del ritardo nel ramp-up della produzione di autobus nello stabilimento di Annonay in Francia", aggiungendo però che "abbiamo un piano solido per la consegna degli autobus in ritardo nel 2026, con i costi di ramp-up in progressiva riduzione" e "il portafoglio ordini rimane solido".
"Gli ordini di camion in Europa nel quarto trimestre del 2025 sono stati solidi, in particolare per i veicoli leggeri - ha spiegato il CEO - E abbiamo mantenuto un'attenta gestione delle scorte durante tutto l'anno
, che ci ha permesso di iniziare il 2026 con un basso inventario sul canale europeo".
"Le previsioni preliminari del settore per il 2026 prevedono che il mercato dei camion in Europa rimarrà stabile o in leggero aumento
, sia per i veicoli commerciali leggeri che per i veicoli commerciali leggeri - ha detto Persson - Il Sud America è caratterizzato da incertezze nella domanda in entrambi i segmenti. La domanda di autobus sarà in leggero calo sia in Europa che in Sud America".
Inoltre, "l'accelerazione del programma di efficienza continuerà
nel 2026 come previsto, con ulteriori risparmi per l'intero anno in OpEx".