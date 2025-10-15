Assegno unico: in primi otto mesi anno erogati 13,1 miliardi euro

(Teleborsa) - Nei primi otto mesi dell'anno sono stati erogati alle famiglie assegni
per 13,1 miliardi di euro,
che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024.
Lo comunica l'Inps
che ha pubblicato oggi i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) con riferimento al periodo gennaio 2024 – agosto 2025.Sono 6.195.741 i
nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9.800.723 figli: l’importo medio per figlio ad agosto 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 173 euro, e va da circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 €), a 224 € per la classe di ISEE minima (17.227,33 € per il 2025).