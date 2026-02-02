Assegno unico 2026, aumenti in arrivo: le novità

(Teleborsa) - Incremento dell'1,4% per l'Assegno unico universale a partire da febbraio.
Lo rende noto l'Inps
che ha pubblicato i nuovi importi rivalutati secondo l'adeguamento annuale al costo della vita sottolineando
che i nuclei familiari che stanno già beneficiando dell’assegno unico universale, per continuare a percepirlo nel corso del 2026, non dovranno presentare una nuova domanda, a meno che quella precedentemente trasmessa all’Inps non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Con la circolare 7, pubblicata il 30 gennaio 2026, l'ente di previdenza
ha ricordato che l’assegno unico è erogato d’ufficio, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell’Inps risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova.
Nella nota si precisa che dal 1° gennaio 2026
si applica il nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l'inclusione, che sarà utilizzato per calcolare l'Assegno unico da marzo 2026,
mentre per i mesi di gennaio e febbraio si utilizza l'ISEE valido al 31 dicembre 2025.L'Inps precisa che senza ISEE
valido dal mese di marzo 2026, l'assegno sarà erogato negli importi minimi.
Presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 30 giugno 2026, si avrà diritto agli arretrati da marzo.