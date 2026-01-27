Difesa, Commissione UE approva primi finanziamenti a 8 Stati

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato i Piani nazionali di difesa di otto Stati
membri, segnando una pietra miliare nella strategia europea per rafforzare la sicurezza ed ha presentato al Consiglio una proposta di approvazione di finanziamenti
a favore di quesati otto Stati europei: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Croazia, Cipro, Portogallo e Romania
. Il Consiglio avrà ora quattro settimane per approvare i Piani di finanziamento, mentre si prevede che i primi pagamenti arrivino a marzo 2026.
"L'anno scorso l'UE ha compiuto maggiori progressi nel settore della difesa rispetto ai decenni precedenti. Il Libro bianco e la Readiness Roadmap 2030 hanno consentito agli Stati membri di mobilitare fino a 800 miliardi di euro
per la difesa. Ciò comprende i 150 miliardi di euro per forniture congiunte – SAFE
", ha ricordato la Presidente Ursula von der Leyen
, aggiungendo "abbiamo approvato un primo lotto di piani SAFE per Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Croazia, Cipro, Portogallo e Romania. Gli altri seguiranno a breve".
Questa decisione fa seguito ad una rigorosa valutazione
dei Piani di investimento nazionali per la difesa, previsti dall'iniziativa Security Action for Europe (SAFE).
L'approvazione apre la strada alla prima tornata di prestiti a lungo termine e a condizioni agevolate
, consentendo agli Stati che ne hanno fatto domanda di rafforzare la prontezza militare e acquisire moderne attrezzature di difesa. Il programma, inoltre, integra l'Ucraina nell'ecosistema di sicurezza europeo
e garantisce un sostegno rapido e sostenibile. L'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun paese è stato fissato in via provvisoria a settembre,
sulla base di principi di solidarietà e trasparenza
. Ad esempio, 1,18 miliardi di euro sono stati stanziati per Cipro, mentre 16,68 miliardi di euro sono stati provvisoriamente stanziati per la Romania. A questo gruppo di 8 Stati membri saranno assegnati complessivamente 38 miliardi di euro.