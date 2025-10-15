Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:30
24.717 +0,56%
Dow Jones 20:30
46.289 +0,04%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

Borsa: Corre il mercato di Parigi, in progresso dell'1,99%

Il CAC40 chiude a 8.077 punti

Ottima performance per Parigi (+1,99%), che archivia la giornata a 8.077 punti.
