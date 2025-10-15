Milano
17:35
41.907
-0,40%
Nasdaq
20:30
24.717
+0,56%
Dow Jones
20:30
46.289
+0,04%
Londra
17:35
9.425
-0,30%
Francoforte
17:35
24.181
-0,23%
Mercoledì 15 Ottobre 2025, ore 20.47
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Corre il mercato di Parigi, in progresso dell'1,99%
Borsa: Corre il mercato di Parigi, in progresso dell'1,99%
Il CAC40 chiude a 8.077 punti
In breve
,
Finanza
15 ottobre 2025 - 17.43
Ottima performance per Parigi (+1,99%), che archivia la giornata a 8.077 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Parigi
(155)
Titoli e Indici
France Cac 40
+1,99%
