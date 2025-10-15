Milano 14-ott
42.076 0,00%
Nasdaq 14-ott
24.579 -0,69%
Dow Jones 14-ott
46.270 +0,44%
Londra 14-ott
9.453 0,00%
Francoforte 14-ott
24.237 0,00%

Borsa: Debole Shanghai, in lieve ribasso dello 0,68% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 3.863,11 punti

Shanghai mostra una flessione dello 0,68% alle 05:48 e continua gli scambi a 3.863,11 punti.
