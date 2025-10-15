Milano
14-ott
42.076
0,00%
Nasdaq
14-ott
24.579
-0,69%
Dow Jones
14-ott
46.270
+0,44%
Londra
14-ott
9.453
0,00%
Francoforte
14-ott
24.237
0,00%
Mercoledì 15 Ottobre 2025, ore 07.28
Borsa: Debole Shanghai, in lieve ribasso dello 0,68% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 3.863,11 punti
In breve
,
Finanza
15 ottobre 2025 - 05.48
Shanghai mostra una flessione dello 0,68% alle 05:48 e continua gli scambi a 3.863,11 punti.
