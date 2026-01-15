Milano 14-gen
45.647 +0,27%
Nasdaq 14-gen
25.466 -1,07%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 14-gen
10.184 +0,46%
Francoforte 14-gen
25.286 0,00%

Borsa: Shanghai in flessione dello 0,60% alle 04:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 4.101,52 punti

In breve, Finanza
Shanghai riporta un contenuto ribasso dello 0,60% alle 04:48 e continua le contrattazioni a 4.101,52 punti.
