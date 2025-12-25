Milano
Giovedì 25 Dicembre 2025, ore 08.09
Borsa: Shanghai avanza dello 0,29% alle 04:48
Borsa: Shanghai avanza dello 0,29% alle 04:48
L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 3.952,5 punti
In breve
,
Finanza
25 dicembre 2025 - 04.48
Shanghai riporta un modesto guadagno dello 0,29%, con 3.952,5 punti alle 04:48.
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto