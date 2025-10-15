Francoforte: calo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili
, che tratta con una perdita del 2,69%.
La tendenza ad una settimana di Rheinmetall AG
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Rheinmetall AG
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.765,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.822,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.741,7.
