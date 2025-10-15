Milano 12:25
Francoforte: calo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili, che tratta con una perdita del 2,69%.

La tendenza ad una settimana di Rheinmetall AG è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Rheinmetall AG mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.765,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.822,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.741,7.

