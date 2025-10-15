Milano 12:26
Francoforte: si concentrano le vendite su Hensoldt

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Hensoldt, che mostra un decremento del 3,52%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hensoldt, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Hensoldt, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 101,4 Euro. Primo supporto visto a 96,93. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 95,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
