Londra: rosso per Imperial Brands

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,33% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 29,87 sterline. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 30,77. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 29,52.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)