New York: rosso per Travelers Company

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia di assicurazioni americana
, con una flessione del 2,82%.
La tendenza ad una settimana di Travelers Company
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo della big delle polizze assicurative
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 272,2 USD. Supporto visto a quota 265,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 279.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)