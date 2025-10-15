New York: rosso per Travelers Company

compagnia di assicurazioni americana

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,82%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La situazione di medio periodo dellaresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 272,2 USD. Supporto visto a quota 265,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 279.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)