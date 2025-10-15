Milano 17:35
New York: rosso per Travelers Company

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia di assicurazioni americana, con una flessione del 2,82%.

La tendenza ad una settimana di Travelers Company è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo della big delle polizze assicurative resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 272,2 USD. Supporto visto a quota 265,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 279.

