Forte calo del mercato americano

(Teleborsa) - Chiusura in rosso per Wall Street con in primo piano la guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, di cui non si vedono segnali di de-escalation, e i timori per i suoi effetti inflazionistici alimentati dall'impennata del prezzo del petrolio.

A New York, forte calo del Dow Jones (-1,56%), che ha toccato 46.678 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, l' S&P-500 è crollato dell'1,52%, scendendo fino a 6.673 punti.



Depresso il Nasdaq 100 (-1,73%); sulla stessa linea, in rosso l' S&P 100 (-1,44%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia (+0,98%) e utilities (+0,73%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori beni industriali (-2,52%), beni di consumo secondari (-2,21%) e sanitario (-1,76%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Chevron (+2,70%), Salesforce (+2,65%) e Travelers Company (+0,87%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Goldman Sachs , che ha terminato le contrattazioni a -4,40%.



Crolla Boeing , con una flessione del 4,36%.



Vendite a piene mani su 3M , che soffre un decremento del 3,91%.



In rosso United Health , che evidenzia un deciso ribasso del 2,87%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Palo Alto Networks (+1,94%), Linde (+1,85%), Exelon (+1,31%) e Palantir Technologies (+1,25%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Old Dominion Freight Line , che ha terminato le contrattazioni a -6,62%.



Pessima performance per Intel , che registra un ribasso del 5,69%.



Sessione nera per Baker Hughes Company , che lascia sul tappeto una perdita del 5,21%.



In perdita MercadoLibre , che scende del 4,88%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:



Venerdì 13/03/2026

13:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,4%)

13:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 4,4%)

13:30 USA: Spese personali, mensile (preced. 0,4%)

13:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)

15:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,9 punti; preced. 56,6 punti)



Lunedì 16/03/2026

13:30 USA: Empire State Index (preced. 7,1 punti)

14:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 2,3%).

