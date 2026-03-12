Giornata da dimenticare per il mercato americano

L'impennata dei prezzi energetici alimenta i timori di inflazione

(Teleborsa) - Segno meno per la borsa di Wall Street, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, conferma l'impostazione dell'avvio, con il petrolio in rialzo che ha rivisto quota 100 dollari al barile. Sul sentiment degli investitori pesano i timori che l'impennata dei prezzi energetici, legata alla guerra in Iran, alimenti l'inflazione.



Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones accusa una discesa dell'1,04%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l' S&P-500 , che scivola a 6.707 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-1,15%); con analoga direzione, in rosso l' S&P 100 (-1,05%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia (+1,69%) e utilities (+1,59%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti beni industriali (-1,81%), finanziario (-1,44%) e telecomunicazioni (-1,37%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Chevron (+3,42%), Salesforce (+3,05%) e Travelers Company (+1,18%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Boeing , che ottiene -3,93%.



Scivola Goldman Sachs , con un netto svantaggio del 3,72%.



In rosso 3M , che evidenzia un deciso ribasso del 3,64%.



Spicca la prestazione negativa di Nike , che scende del 2,20%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Diamondback Energy (+2,80%), Palantir Technologies (+2,37%), Constellation Energy (+2,27%) e American Electric Power Company (+1,82%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su MercadoLibre , che continua la seduta con -7,49%.



Vendite a piene mani su Baker Hughes Company , che soffre un decremento del 5,04%.



Pessima performance per Microchip Technology , che registra un ribasso del 4,89%.



Sessione nera per AirBnb , che lascia sul tappeto una perdita del 4,89%.

