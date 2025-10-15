Milano 12:29
42.234 +0,38%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:29
9.403 -0,53%
Francoforte 12:29
24.283 +0,19%

Parigi: in bella mostra Bouygues

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,29%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bouygues evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bouygues rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 42,74 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 40,46. L'equilibrata forza rialzista di Bouygues è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 45,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
