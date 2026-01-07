Milano 13:33
45.622 -0,29%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:33
10.060 -0,62%
Francoforte 13:33
25.035 +0,57%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Bouygues

Migliori e peggiori
Parigi: nuovo spunto rialzista per Bouygues
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che avanza bene del 2,03%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bouygues più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Bouygues è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 46,34 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 45,79. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 46,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```