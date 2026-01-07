Parigi: nuovo spunto rialzista per Bouygues

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni
, che avanza bene del 2,03%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bouygues
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Bouygues
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 46,34 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 45,79. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 46,89.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)