Milano 13:43
45.685 +0,03%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:44
10.098 +0,53%
Francoforte 13:43
25.226 +0,39%

Parigi: in calo Bouygues

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, con un ribasso del 2,27%.

Il movimento di Bouygues, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di Bouygues è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 45,86 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 44,95. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 46,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
