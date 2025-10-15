Milano 12:31
42.233 +0,37%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:31
9.404 -0,52%
Francoforte 12:31
24.287 +0,20%

Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo
(Teleborsa) - Pressione sulla Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che tratta con una perdita dell'1,87%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leonardo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo del contractor italiano nel settore Difesa confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52,27 Euro con primo supporto visto a 50,87. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 50,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
