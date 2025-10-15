Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo

(Teleborsa) - Pressione sulla Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che tratta con una perdita dell'1,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leonardo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo del contractor italiano nel settore Difesa
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52,27 Euro con primo supporto visto a 50,87. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 50,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)